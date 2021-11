Despiste provoca dois feridos em Odemira

O despiste de uma viatura ligeira de passageiros, seguido de capotamento, provocou esta terça-feira, dois feridos na Estrada Nacional 123, em Odemira.

O condutor de 22 anos sofreu ferimentos ligeiros, enquanto o outro ocupante, de 27 anos, sofreu ferimentos graves.

Luís Oliveira, Comandante dos Bombeiros de Odemira, explicou ao CM que "quando chegámos ao local, os dois ocupantes já estavam fora da viatura, um com ferimentos graves e outro ligeiros".

"A vítima depois de avaliada pelo enfermeiro da SIV de Odemira, devido à gravidade dos ferimentos, foi transportada pelo helicóptero INEM para o Hospital de Faro", acrescentou Luís Oliveira.

Para facilitar as operações de socorro a via esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora. A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.

No local, estiveram os Bombeiros de Odemira, com 11 operacionais e quatro viaturas. Esteve também presente a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Odemira e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica.