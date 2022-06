Suspeito de balear ex-companheira na cabeça já chegou ao Tribunal da Feira

Adriano Campos, suspeito de ter baleado a ex-companheira, na madrugada do passado sábado, em Arouca, já chegou ao tribunal de instrução criminal da Feira para ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. O homem, de 52 anos, é suspeito do crime de homicídio.Celestina Ferreira, de 52 anos, foi baleada, à queima roupa, na cabeça, junto às orelha esquerda. A mulher ainda foi levada, pelos bombeiros de Fajões, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira, para o hospital de Gaia. Celestina Ferreira ainda esteve ligada a um ventilador mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.Adriano e Celestina estavam separados há quatro meses depois de uma relação de 27 anos. A família era constituída por mais seis filhos, nem todos em comum. Apesar de estarem separados, o ex-casal mantinha encontros ocasionais sempre que Adriano Campos regressava, ao fim-de-semana, de Vigo, em Espanha, onde trabalhava na área da construção civil.Na passada sexta-feira, Adriano Campos e Celestina Ferreira combinaram encontrarem-se numa festa dos bombeiros de Fajões. Quando chegou, Adriano surpreendeu a ex-companheira a dançar com outro homem. Movido pelos ciúmes, Adriano, cerca das 02h00 da madrugada de sábado, levou a mulher até junto da casa, onde viveram, no largo da igreja, em Escariz Arouca.Foi no interior da viatura, ainda no estacionamento, que o suspeito baleou Celestina Ferreira. Adriano Campos saiu do carro e entrou na casa para confessar o que tinha feito ao filho mais velho da vítima e à sua própria irmã. Terá tentado o suicídio que só não se consumou porque a arma encravou.Foi nessa altura que o suspeito escapou e se refugiou no edifício devoluto da escola básica de Escariz, a poucas dezenas de metros onde tudo aconteceu. Ao fim de 12 horas entregou-se à GNR e à Polícia judiciária do Porto no mesmo local.Depois de ser detido, Adriano Campos foi assistido, pelos bombeiros de Fajoes, a ferimentos nos braços compatíveis com tentativa de suicídio. O suspeito foi então levado para o hospital da Feira e depois transferido para a urgência psiquiátrica do hospital de S. João, no Porto. Ao final da noite de sábado, o homem foi levado para os calabouços da Polícia Judiciária de Porto.