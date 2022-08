Homem detido por violência doméstica na Guarda

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta quinta-feira ter detido um homem suspeito do crime de violência doméstica sobre a companheira, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, tendo ficado proibido de a contactar.

"Após uma denúncia de violência doméstica, os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde visualizaram o suspeito a proferir ameaças de morte à vítima, sua companheira, de 51 anos, motivo que levou à sua detenção em flagrante", adianta um comunicado da GNR.

A detenção ocorreu na terça-feira e, no dia seguinte, presente a primeiro interrogatório judicial, o juiz de instrução determinou que o arguido aguardasse o desenrolar do inquérito em liberdade, condicionada à proibição de contactar, por qualquer forma ou meio, com a vítima, bem como o afastamento da mesma, não podendo aproximar-se num raio de 500 metros, controlado com recurso a pulseira eletrónica, acrescenta o comunicado.

Fonte da GNR adiantou à Lusa que o suspeito foi detido "à porta de casa e não tem antecedentes criminais".