Um incêndio deflagrou esta quarta-feira em diversas barracas no Bairro do Matadouro, em Almada. O alerta foi dado às 16h44.Até ao momento, não há registo de feridos.Para o combate às chamas estão no local 20 operacionais apoiados por sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almada, Cacilhas e Trafaria.Em atualização