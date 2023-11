Condenado por invadir prédio da Força Aérea é agora militar do Exército

Um, então, jovem delinquente de 16 anos - que deu a volta à vida e por ironia do destino é agora soldado do Exército, já com 19 anos - viu a sua invasão a um bloco devoluto de apartamentos do bairro residencial da Base Aérea de Beja chegar ao Supremo Tribunal, numa ‘guerra’ entre magistrados que se manteve até à última. Então pequeno consumidor de droga e álcool, o jovem foi apanhado numa madrugada de 2020 a entrar no entaipado e mal assinalado edifício, desabitado desde 2014. Por ser um prédio da Força Aérea foi julgado pelo crime militar de entrada ou permanência ilegítima. Absolvido pelo tribunal de primeira instância em 2022, viu já este ano a Relação de Lisboa condená-lo a 300 euros de multa, que o Supremo agora manteve, mas com o voto vencido do presidente da secção criminal que entende ter sido um crime ‘civil’.