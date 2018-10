Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

70 mil euros investidos para melhorar bairros em Portimão

Projeto social ‘Re-viver no meu Bairro’ na Cruz da Parteira e na Urbanização Mira Cabo.

Por Diana Santos Gomez | 09:18

Cerca de 70 mil euros serão investidos pela Câmara de Portimão para dinamizar os bairros sociais Cruz da Parteira e a Urbanização Mira Cabo, nas Cardosas, no âmbito do projeto de intervenção social ‘Re-viver no meu bairro’, cujo financiamento é atribuído, na totalidade, pelo Ministério da Administração Interna, numa parceria com a autarquia e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão.



Num total de 167 famílias abrangidas, a maior fatia é destinada para o bairro situado na Urbanização Mira Cabo, nas Cardosas, com 37 421 euros. Os restantes 32 579 mil euros serão atribuídos ao bairro Cruz da Parteira. Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão explicou ao CM que vão ter "técnicos em permanência a trabalhar com os cidadãos, um passo positivo na segurança e socialização". O projeto arrancou este mês e há já diversos ateliers em curso.



Tendo em vista a promoção de um estilo de vida saudável pretende-se criar um campo para futebol e basquetebol, um parque geriátrico e um parque infantil, além de um espaço para atendimento aos encarregados de educação com sessões semanais de acompanhamento do percurso escolar das crianças e jovens.



Para estimular a responsabilidade social será criada de uma horta comunitária. Outra das iniciativas passa pela aposta num espaço de formação profissional e empregabilidade, proporcionando aos participantes um espaço com computadores, onde haverá, por exemplo, cursos de informática e workshops para facilitar a integração dos utilizadores no mercado de trabalho.



Os moradores destes bairros poderão ainda trabalhar nas áreas da expressão plástica, expressão musical e dramática.