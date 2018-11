Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois jovens abalroam 11 viaturas no IC19

Numa busca à viatura, a PSP encontrou cocaína e as chaves de 2 carros roubados.

Por João Tavares | 08:40

Na posse de 15 ‘pacotes’ de cocaína e duas chaves de carros roubados, os dois jovens – condutor de 22 anos, e sem carta, e passageiro de 18 – não esconderam o nervosismo ao ver uma viatura da PSP parar ao lado da deles, no IC19.



Os agentes aperceberam-se disso e acionaram as sirenes. Foi então que os suspeitos decidiram fugir, abalroando nove viaturas civis e duas da PSP – uma delas moto. Acabaram detidos.



Os detidos, três agentes da PSP e um funcionário da Estradas de Portugal receberam assistência hospitalar, após esta fuga louca no IC19, na Agualva-Cacém, no sentido Lisboa-Sintra, na tarde de segunda-feira.



O condutor também não provou a origem daquele Opel Corsa, que foi apreendido.