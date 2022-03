Nos dois primeiros meses do ano foram abertos mais 126 inquéritos por violência doméstica do que em igual período de 2021."Precisamos ainda de fazer muito para diminuir a expressão deste fenómeno e evitar situações mais graves", disse a ministra da Justiça e da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que visitou esta terça-feira Espaço Resposta Integrada de Apoio à Vítima do Campus de Justiça, Lisboa, lembrando que 75% das vítimas são mulheres.