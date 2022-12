Tribunal confirma absolvição do homem suspeito de violar Ani Dabó no quartel da Força Aérea

A Relação de Évora confirmou a absolvição do homem suspeito de violar Ani dabo, no quartel da força aérea, em Alcochete.A Relação confirma o entendimento da primeira instância, de que em caso de dúvida deve absolver-se o réu.O primeiro cabo da força aérea confirmou as relações sexuais, mas disse que entendeu que Ani tinha dado o consentimento. Agressor e vítima estavam alcoolizados.Em tribunal, Ani, que escreveu uma carta a dizer que tinha sido violada, também deixou dúvidas sobre o ataque. Num depoimento marcado pela emoção, disse que não se lembrava.Não sabia se tinha dado consentimento e só durante a manhã se apercebeu devido às lesões. Os exames confirmaram que foi o superior hierárquico a manter relações com ela.