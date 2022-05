O ‘milagre do Tejo’, em que o piloto veterano António Frade amarou no rio, frente à Trafaria, uma avioneta cujo motor tinha parado após “falha catastrófica por fratura da cambota”, salvando-se a si e ao aluno só com arranhões, bem como as centenas de pessoas nas praias que sobrevoou na manhã de 30 de agosto de 2015, é uma manobra que ficou “implementada” no treino.









