Um acidente com uma máquina de silagem, num terreno agrícola, na rua Mata das Freiras, em Fornelo, Vila do Conde, provocou um ferido. O alerta foi dado às 20h16 e os Bombeiros de Vila do Conde foram accionados para o local.

A vítima, um homem, apresentava ferimentos considerados graves. Foi assistido no local e transportado para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.