Acidente de trabalho provoca a morte de um homem em Vouzela

Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta segunda-feira, após a queda de um portão de ferro, nas instalações da sua empresa, em Campia (Vouzela), disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Vouzela.

"O alerta que nos deram era para um homem que estaria entalado num portão. Quando chegámos ao local, o senhor estava entalado entre um portão de ferro e o chão e encontrava-se em paragem cardiorrespiratória", adiantou Pedro Mateus.

O adjunto do comando acrescentou que "os bombeiros ainda fizeram as manobras de reanimação, mas à chegada do médico da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação] foi declarado o óbito" no local.

Pedro Mateus referiu que "o senhor, dono da empresa onde se deu o acidente, estaria a arranjar o portão, quando se deu a sua queda e foi um vizinho que deu o alerta, por o ter encontrado no chão".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta foi dado às 13h36 e no local, em Campia, concelho de Vouzela e distrito de Viseu, estiveram 11 operacionais apoiados por quatro veículos.