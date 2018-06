Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Marateca faz seis mortos e dois feridos

Choque entre carrinha de nove lugares e automóvel aconteceu em Palmela.

08:06

Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas, na sequência de um acidente de viação que aconteceu na manhã desta quinta-feira no IC1, na zona da Marateca, concelho de Palmela (Setúbal).



Segundo fonte da GNR, o acidente envolveu uma carrinha de nove lugares e um automóvel ligeiro, próximo da localidade de Vale de Cão. Um dos feridos será o condutor do automóvel ligeiro de mercadorias, de nacionalidade espanhola. Ficou em estado grave. Na carrinha seguiriam sete pessoas - seis morreram e outra sofreu ferimentos ligeiros.



Ao que o CM apurou, os ocupantes da carrinha seriam trabalhadores de uma empresa da construção civil. Serão todos os homens, sendo que o condutor, uma das vítimas mortais, tinha 25 anos.



Os feridos foram levados para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.



O choque aconteceu por volta das 6h53, no troço do IC1 no sentido Marateca - Alcácer do Sal. O trânsito está cortado no local.



(Em atualização)