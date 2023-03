Acidente entre ambulância e carro causa quatro feridos no Marco de Canaveses

Um colisão entre uma ambulância de transporte de doentes dos bombeiros de Baião e um carro causou quatro feridos na tarde deste sábado. O acidente ocorreu na EN211, no Marco de Canaveses, na saída para o centro da cidade.



O alerta foi dado às 14h12, sendo que os bombeiros do Marco de Canaveses assistiram dois adultos e dois menores. Foram todos transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Um dos feridos foi levado em estado considerado grave.





No local do acidente esteve ainda a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale de Sousa, bem como a GNR.