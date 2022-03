Acidente provoca dois feridos em Ribeira de Pena

Duas mulheres, de 64 e de 86 anos, sofreram ferimentos, na tarde desta quinta-feira, após a viatura onde seguiam se ter despistado, na Estrada Nacional 206, na aldeia do Salvador, em Ribeira de Pena.Segundo António Martins, Comandante dos Bombeiros de Ribeira de Pena, "o alerta foi dado às 16h22 e, apesar de as vítimas terem tido a necessidade de serem desencarceradas, apresentavam ferimentos ligeiros".As duas mulheres foram estabilizadas e encaminhadas para a unidade hospitalar de Vila Real, acompanhadas pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.Para além dos dez operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros de Ribeira de Pena, estiveram no local a VMER de Vila Real e uma equipa da GNR que investiga as causas do acidente.