Acidentes no Algarve fazem dois feridos

Vítimas, de 26 e 71 anos, foram ambas transportadas para o Hospital de Faro.

09:42

Dois homens, um de 26 anos e outro de 71, ficaram feridos em acidentes aparatosos, entre sexta e sábado, em Albufeira e Silves.



Segundo o CM apurou, o primeiro acidente, que envolveu a vítima mais jovem, ocorreu cerca das 20h20 de sexta-feira, na avenida dos Descobrimentos, em Albufeira, junto à rotunda da praça de toiros. Tratou-se de uma colisão em que uma das viaturas envolvidas acabou por se despistar, indo embater contra um poste de eletricidade da EDP, capotou de seguida.



A vítima, que não ficou encarcerada apesar do estado do carro - que sofreu danos significativos -, foi assistida no local pelos Bombeiros de Albufeira e transportada em seguida ao hospital de Faro. O poste da EDP caiu na via, que ficou totalmente obstruída.



A segunda vítima foi atropelada na sequência de uma colisão entre duas viaturas ocorrida em Enxerim, Silves, pelas 11h49 de sábado. Ficou em estado grave. Residente na zona, sofreu traumatismos múltiplos e expostos nas pernas e, após ter sido assistida pelos Bombeiros e INEM, foi transportada, de helicóptero, para o Hospital de Faro.