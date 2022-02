Joana Ramirez, conhecida como a advogada do ‘jet set’, começa esta segunda-feira a ser julgada no Tribunal de S. João Novo, no Porto, por ter enganado famílias, ficando com milhares de euros. É acusada pelo Ministério Público dos crimes de burla qualificada, abuso de confiança e falsificação de documentos.









Em 2015, a advogada aproximou-se de uma mulher que tinha perdido um filho num acidente de mota para, segundo a acusação, ficar com 87 500 euros de indemnização da seguradora. Responde ainda por ter vendido, contra a vontade dos proprietário, património da família Brochado Coutinho.