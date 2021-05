Falsa advogada saca 130 mil euros com burlas em Matosinhos

Uma consultora imobiliária que se fez passar por advogada começa amanhã a ser julgada no Tribunal de Matosinhos por crimes de burla, falsificação de documento e usurpação de funções em concurso com procuradoria ilícita.



De acordo com a acusação do Ministério Público, Paula Duarte Fernandes enganou um casal na compra de um imóvel que estava penhorado – ficando com quase 95 mil euros –, uma mulher que perdeu 14 800 euros num trespasse de um café, e um homem que perdeu 25 mil euros num crédito em seu nome, mas cujo montante foi parar às contas da falsa advogada. A mulher está em liberdade e não tem património.

