Advogado sequestra a filha durante 52 dias

Divorciado da mulher com a qual teve uma filha, foi buscar a menor à escola e, sem qualquer aviso, fugiu com ela.Estiveram cerca de uma semana em local incerto, a pernoitar em residenciais. Após o alerta, a PJ do Porto resgatou a menina, hoje com 12 anos, e comunicou o caso ao Tribunal de Família e Menores, que decidiu que o homem de 50 anos, residente no Porto, ficaria proibido de contactar com a jovem.Inconformado, dias depois, foi de novo recolher a filha ao estabelecimento de ensino e fugiu com ela para Espanha, onde esteve 52 dias. Acabou detido e, indiciado por sequestro qualificado, ficou em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.O suspeito é advogado, mas não exerce atualmente a profissão. Foi localizado no país vizinho após as autoridades portuguesas terem emitido um mandado de detenção europeu.A detenção do sequestrador só foi possível graças à colaboração com as autoridades espanholas. O suspeito foi depois transportado para Portugal e presente a primeiro interrogatório judicial.Uma vez que esta já não era a primeira situação de sequestro da menor - já que não fazia qualquer aviso sobre o local para onde levava a filha -, o juiz entendeu que só poderia travar o ímpeto de se ausentar do País com a descendente impondo-lhe a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, com vigilância eletrónica.A criança foi entretanto entregue aos cuidados da mãe e, quando foi resgatada, estava bem de saúde.