Aluna de 20 anos pilotava aeronave de treino que caiu junto ao aeródromo de Ponte de Sôr

Uma aeronave caiu, junto ao aeródromo de Ponte de Sôr, esta terça-feira. A bordo seguia apenas uma jovem de 20 anos, a piloto, que ficou com ferimentos considerados ligeiros.O acidente aconteceu na sequência de um voo de treino, que saiu esta manhã, com destino a Cascais, e ao regressar, à tarde, ao aeródromo de Ponte de Sôr, a aproximação à pista foi feita no sentido oposto.No local estão 22 operacionais dos Bombeiros, Proteção Civil local, SIIV e GNR, apoiados por nove veículos. O alerta foi dado por volta das 18h56.O núcleo de investigação de acidentes de aviação encontra-se a investigar as causas do acidente.Em atualização