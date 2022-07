Piloto morre em queda de avião de combate a incêndios

O piloto de um avião 'Fire Boss', de combate aos incêndios, morreu na sequência da queda da aeronave, esta sexta-feira, pouco depois das 20h00, na zona de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda. O avião era ocupado apenas pelo piloto, revelou a Proteção Civil.O aparelho terá caído numa encosta entre Orgal e Castelo Melhor, junto à EN 222, a alguns metros das margens do rio Douro.No local do sinistro estão 54 operacionais, 15 meios terrestres e dois meios aéreos.Segundo o comandante da Proteção Civil André Fernandes foi enviado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima e um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.Em atualização