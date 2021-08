Jovem de 25 anos barrica-se em casa após agredir agente da PSP em Viana do Castelo

Uma agente da PSP de Viana do Castelo foi atingida com gás pimenta "na zona ocular" e violentamente agredida durante uma "abordagem a uma viatura" na freguesia de Areosa, esta sexta-feira à tarde.Segundo apurou o CM, após a polícia tentar abordagem a uma viatura, o condutor não parou e seguiu marcha, parando só em casa. Testemunhas relataram que, ao chegar ao local, o agressor, um homem de 25 anos, partiu logo para a violência, lançando gás pimenta contra a agente e agredindo-a a soco e pontapé. O homem acabou por fugir para dentro de casa e barricou-se no interior da habitação, com a mãe a avó, com quem vive.Após alguns momentos foi convencido pelos agentes da PSP, que entretanto acorreram em maior número ao local, a sair de casa.

De acordo com o 2.º Comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, o suspeito pela agressão "já se encontra detido".

À Lusa, uma outra fonte policial adiantou que o alerta para a ocorrência foi dado "perto das 14:30".

A agente foi assistida no local "por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo que ia a passar e parou para prestar assistência", segundo disse à Lusa o presidente daquela corporação, David Lourenço.

"A agente foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo", adiantou.

No local estiveram seis viaturas da PSP.