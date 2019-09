Agente da PSP de férias atropelado ao ajudar vítima de acidente

Um agente da PSP da Amadora foi esta sexta-feira atropelado por um carro e fraturou a perna esquerda, após ter parado a viatura que conduzia no IC33, junto a Santiago do Cacém, para ajudar as vítimas de um acidente.Bruno Miguel Lameiras encontrava-se de férias na zona. Pelas 00h20 desta sexta-feira passou de carro sozinho no IC33, próximo de Santiago do Cacém, deparando-se com uma colisão entre um automóvel e um camião, que transportava vários carros na galera. Ao que oapurou, o polícia percebeu que o acidente tinha causado 4 feridos, que se encontravam já na berma.Rapidamente parou a viatura particular e tentou perceber o estado dos sinistrados. Em segundos, no entanto, um outro automóvel em aparente excesso de velocidade atropelou-o violentamente.Os bombeiros de Santiago do Cacém assistiram o agente Bruno Lameiras e os outros quatro feridos. O polícia teve de ser hospitalizado, com a perna esquerda fraturada.Um dos outros quatro feridos também teve de receber tratamento hospitalar.