A intervenção de dois agentes da PSP de Cascais foi fundamental para salvar a vida à idosa de 84 anos que, tal como o CM noticiou esta segunda-feira, foi agredida na cabeça com um banco, no domingo, pelo ex-marido, de 94, na casa em que residia na Parede. A vítima estava desmaiada e com sinais de paragem cardíaca, no interior da habitação que o agressor incendiou antes de se entregar na PSP da Parede.