Homem agride companheira e filho bebé e atira berço do 2º andar contra a polícia em Loures

Um homem, de 31 anos, foi detido pela PSP após agredir a companheira e o filho, de dois meses, ao atirar para o chão a cadeira de transporte onde estava o bebé, na sexta-feira, em Sacavém, Loures.



Após receberem um pedido de ajuda, os polícias acompanharam a vítima à casa que partilha com o agressor e foram recebidos de forma hostil.







O homem, já algemado, mordeu e deu uma cabeçada a um PSP. Ficou com termo de identidade e residência, apresentações e proibição de contacto com a vítima.