Um homem, de 68 anos, ficou ferido na manhã deste domingo depois de ser regado com gasolina e queimado no Parque do Império, em Mirandela. Ao que oapurou, o indivíduo terá sido atacado num ajuste de contas ligado a um negócio de droga.Alguns populares que se depararam com a situação ajudaram a vítima a apagar o fogo. O idoso foi depois transportado de helicóptero para o Hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia.