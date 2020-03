Agride a mulher à frente do filho

Dois homens, de 44 e 45 anos, foram detidos, respetivamente pela GNR e pela PSP, depois de agredirem e ameaçarem de morte as companheiras, nos concelhos de Valongo e de Faro.No caso da capital algarvia, o suspeito atacou a vítima à frente do filho menor e foi apanhado em flagrante pela Polícia, que compareceu rapidamente no local, na passada tarde de quarta-feira. A mulher, também de 45 anos, estava com a criança, de 12, no momento em que o marido a espancou a soco. Quando os agentes chegaram, depararam com a mulher a chorar.E foi já diante dos polícias que o homem ameaçou matá-la, sendo imediatamente detido. A vítima apresentava marcas visíveis das agressões de que tinha acabado de ser alvo, nomeadamente sangue na boca e lesões num dos braços. A mulher não foi logo transportada ao hospital porque o filho se encontra doente e a mãe preferiu ficar em casa para evitar qualquer possibilidade de contágio devido à Covid-19.O detido vai ser esta segunda-feira presente ao Tribunal de Faro, indiciado pelo crime de violência doméstica. Em Alfena, Valongo, uma mulher, de 39 anos, viu-se obrigada a fugir de casa depois de meses de agressões e ameaças de morte por parte do companheiro, num quadro de ciúmes e depressão.A vítima teve de ser hospitalizada e o suspeito foi detido na sexta-feira. Fica em liberdade, com pulseira eletrónica, impedido de estar a 800 metros da mulher e de ter qualquer objeto capaz de atingir a integridade física alheia.