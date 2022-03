"Ainda não foram notificados por nenhuma entidade policial": Marinha reage a fuzileiros suspeitos de agressão brutal em Lisboa

A Marinha Portuguesa reagiu, em comunicado oficial, ao caso da participação de dois dos seus militares nas agressões que deixaram um agente da PSP a lutar pela vida, em Lisboa.



De acordo com o comunicado, "os militares ainda não foram notificados por nenhuma entidade polícial".

"A Marinha Portuguesa encontra-se disponível para cooperar no que for necessário, com vista ao apuramento de todos os factos, sendo que não tolerará que nenhum militar seu tenha quaisquer comportamentos que violem a ética e os deveres militares", acrescentaram.



Os dois militares dos Fuzileiros são suspeitos de terem estado envolvidos nos desacatos nos quais o agente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, ficou em coma, encontrando-se a lutar pela vida no hospital, estão neste momento retidos na Base de Fuzileiros, no Alfeite, Almada, por iniciativa da Marinha.