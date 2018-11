Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ala pediátrica do S. João pronta só no fim de 2021

Diretor clínico confiante que a empreitada deverá iniciar depois do verão do próximo ano.

Por Manuel Jorge Bento | 08:51

"A nossa expectativa é que, com base na dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas e na possibilidade de simplificação do processo através da autorização do ajuste direto, ainda em 2019 arranquem as obras, o que quererá dizer que, num tempo mínimo de construção de dois anos, no final de 2021 teremos a ala pediátrica nas instalações definitivas", afirmou ontem José Artur Paiva, o diretor clínico do Hospital de S. João, no Porto.



O Parlamento aprovou, terça-feira, a proposta que prevê o possível recurso ao ajuste direto para a empreitada. Já na sexta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que "os arquitetos dizem que vão entregar a revisão do projeto no final do primeiro semestre do próximo ano".



O diretor clínico do S. João considera estarem, assim, reunidas condições para que a obra comece após o verão de 2019. "Estamos numa fase de desenvolvimento do projeto.



Da parte do Centro Hospitalar de S. João a quase totalidade dos dados está entregue à empresa encarregue desse projeto e esperamos que, em abril de 2019, esteja finalizado, seguindo-se depois uma curta fase de revisão", adiantou José Artur Paiva.



O diretor clínico acrescentou ainda que é expectável que a autorização da despesa chegue no início do ano.



O Hospital de S. João admitiu, entretanto, transferir o internamento de crianças dos atuais contentores temporários para o edifício central.



Isto porque estão em curso obras de construção do serviço de Hemoterapia, que ficarão concluídas em março e "que libertarão espaços no edifício principal que poderão ser adaptados", indicou a unidade hospitalar.