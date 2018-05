Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente entre dois autocarros faz vários feridos em Lisboa

Viaturas colidiram na Rua Professor João Barreira, em Telheiras.

15:49

Um autocarro da Carris e um autocarro de transporte de passageiros chocaram na tarde desta quarta-feira na rua Professor João Barreira, em Telheiras. Os veículos em causa são um autocarro da carreira 747 da Carris (que liga a Pontinha ao Campo Grande) e uma viatura da Câmara Municipal de Lisboa - normalmente destinada ao transporte de crianças - mas que circulava apenas com o condutor.



Fonte do INEM diz ao CM que, apesar do grande susto vivido pelos passageiros a bordo do autocarro, há registo de dois feridos ligeiros, que terão sido encaminhados para o Hospital de Santa Maria.



Fonte da PSP garantiu à CMTV que sete pessoas ficaram feridas.



O alerta para o acidente foi dado por volta das 15h00.



Os feridos serão passageiros do autocarro, que transportava dezenas de pessoas.



(Em atualização)