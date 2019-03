Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de 26 anos ferida com gravidade após acidente na A1 em Santa Maria da Feira

Carro capotou e vítima ficou encarcerada. Circulação está condicionada.

09:47

Uma mulher de 26 anos ficou ferida com gravidade na sequência de um acidente na A1, no sentido Sul-Norte, perto de Santa Maria da Feira, que está a condicionar a circulação.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, duas vias estão cortadas ao trânsito.



A vítima, residente em Oliveira de Azeméis, ficou encarcerada após o carro capotar, pelos que os Bombeiros locais estão a efetuar operações para retirar a mulher, que vai ser transportada para o Hospital de Santa Maria da Feira.



A viatura embateu com violência nos separadores centrais. A condutora tentou travar, mas não conseguiu e o carro acabou por capotar.