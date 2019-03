Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 71 anos morre em acidente com trator em Aljubarrota

Acidente de trabalho aconteceu quando a vítima manobrava o trator em terreno particular.

Por Lusa | 09.03.19

Um homem de 71 anos morreu hoje vítima de um acidente com um trator, na freguesia de Aljubarrota, concelho de Alcobaça, disse à agência Lusa fonte da GNR.



Segundo fonte do comando geral da GNR, o homem morreu num acidente de trabalho quando manobrava o trator, num terreno particular.



A ocorrência foi registada às 20h50, de acordo com a mesma fonte.