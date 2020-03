Acidente no IC8 mata menino de 11 anos e fere três pessoas. Trânsito cortado em Ansião

Um menino de 11 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira, num colisão entre dois carros no IC8 em Maxial, Ansião.A vítima mortal seguia com a mãe e a irmã, de 15 anos, na viatura ligeira que embateu na outra, um ligeiro de mercadorias.A mãe, de 46 anos, ficou em estado grave e teve de ser trasportada para o Hospital de Coimbra. A irmã da vítima mortal, com ferimentos ligeiros, foi transportada para a pediatria do mesmo centro hospitalar. A rapariga seguiu para o hospital acompanhada pelo pai, que teve de ser assistido pelos operacionais de socorro assim que chegou ao local do acidente.O outro ferido ligeiro trata-se da condutora, de 30 anos, do outro carro envolvido na colisão.O acidente, cujo o alerta foi dado às 08h53, deu-se ao quilómetro 63.9. Ao que tudo indica, uma das viaturas entrou em despiste e colidiu com a outra.Esta colisão obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos, estando o trânsito a ser desviado para o nó de Camporês.Foram mobilizados para o local da ocorrência 24 operacionais, apoiados por 11 viaturas.Em atualização