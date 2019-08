Colisão no IC8 em Figueiró dos Vinhos faz oito feridos

Oito pessoas ficaram feridas esta quinta-feira de manhã numa colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros no IC8, na freguesia de Aguda, em Figueiró dos Vinhos.Fonte oficial do CDOS de Leiria disse aoque as vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Coimbra.O alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 76, no sentido Castelo Branco - Pombal, foi dado às 08h40.Foram mobilizados para o local 25 operacionais, apoiados por 11 viaturas.O trânsito encontra-se condicionado enquanto decorrem operações de limpeza da via.