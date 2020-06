Apanhado mais um suspeito da morte do rapper Mota Jr

As autoridades inglesas detiveram aquele que a Polícia Judiciária acredita ser o mandante da morte do rapper Mota Jr. Trata-se de João Luizo, tem 26 anos e foi detido em Manchester, onde estava escondido há algumas semanas. O móbil do crime terá sido o roubo, e o agora detido tinha como único objetivo apoderar-se do dinheiro da vítima.Desde que o comparsa foi detido a tentar entrar em Portugal, Luizo tentou escapar. Sabia que tinha mandados e circulou por várias cidades inglesas. Era inevitável, foi preso e será extraditado nos próximos dias. O primeiro suspeito da morte do rapper foi detido a 26 de maio, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, quando regressava ao País, vindo de Inglaterra.