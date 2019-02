Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Condutor alcoolizado atropela cinco pessoas em Paredes

Duas pessoas em estado grave e três com ferimentos ligeiros. Homem já foi detido.

17:21

Um carro com matrícula holandesa atropelou este sábado cinco pessoas na Rua das Cabaneiras, em Paredes, durante uma festa do Motoclube de Rebordosa. Duas pessoas ficaram em estado grave e três ficaram com ferimentos ligeiros.



Ao que o Correio da Manhã apurou, o condutor será um emigrante que terá agido sob efeito de álcool num contexto de vingança.



Após o atropelamento o condutor terá tentado fugir tendo colidido com várias viaturas.



Um dos feridos ligeiros foi para o Hospital de São João e os outros dois ligeiros para Penafiel. Ao que o CM apurou poderá ainda haver uma vítima mortal, no entanto a informação ainda não foi confirmada.



O alerta foi dado às 16h34 e no local encontravam-se, às 17h46, 29 operacionais apoiados por 14 veículos.



Em atualização