Autocarro consumido pelas chamas em Lisboa

Ainda não são conhecidas as origens do incêndio.

09:05

Um autocarro foi consumido pelas chamas esta terça-feira de manhã na Rua do Lumiar, em Lisboa, junto ao mercado.



Segundo o CM apurou, não há registo de vítimas.



No local estão elementos do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa e a Polícia de Segurança Pública.