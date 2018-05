Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ambulância incendeia-se dentro do hospital de Torres Novas

Chamas deflagraram no motor do veículo.

13:26

Uma ambulância incendiou-se dentro do hospital de Torres Novas, soube o CM junto do CDOS de Santarém.



O alerta foi dado pelas 11h37.



Segundo a mesma fonte, as chamas já foram extintas e não provocaram feridos.