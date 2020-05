Autópsia revela que Valentina foi morta com agressões violentas

A autópsia ao corpo de Valentina terminou, confirmando-se que as causas da morte da menina foram agressões muito violentas, desmentindo a versão avançada pelo pai da menina, que deu conta de uma queda. A menina foi morta de forma muito violenta, de acordo com a autópsia.Segundo o que oconseguiu apurar, o funeral da menina acontece amanhã, dia 12, às 17h00, no cemitério de São Brás, Bombarral.Valentina, de 9 anos, não estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), informou esta segunda-feira esta entidade, que em

Em resposta à agência Lusa, a CPCJ de Peniche, no distrito de Leiria, esclareceu que a criança foi sinalizada em abril de 2019, depois de ter fugido da casa do pai e ter sido encontrada pelas autoridades policiais logo de seguida.

Um mês depois, o processo foi arquivado.

"Tendo em conta os factos sinalizados e a informação recolhida à data, entendeu a CPCJ que não havia situação que justificasse a necessidade da aplicação de medida de promoção e proteção", justificou a CPCJ.

Após essa data, a CPCJ não voltou a sinalizar a criança.

Recorde-se que a menina, de 9 anos, desapareceu na quinta-feira em Peniche e foi encontrada morta na manhã deste domingo, num eucaliptal e coberta por vegetação a caminho da Serra D'el Rey, no distrito de Leiria.



O pai, de 32 anos, e a madrasta, de 38, de Valentina foram detidos por serem suspeitos do crime. Confrontado pela PJ, Sandro, o progenitor,

cedeu. Revelou que houve um acidente, que Valentina morreu na quarta-feira à noite. O homem disse que estava a exigir à filha que lhe contasse a verdade sobre boatos de ela ser vítima de abusos sexuais.



Conta que Valentina tomava banho e foi nessa altura que a pressionou e tentou forçar uma confissão. Mas, ainda na versão dele, ela teve um ataque e convulsões. E morreu. Márcia, a madrasta, disse que nem estava no WC. Não assume que ajudou a esconder o corpo. Sandro confirma, mas iliba a mulher da morte. Levaram o cadáver da menina no banco de trás da sua Renault Scenic verde e esconderam-no com as giestas.

Em atualização