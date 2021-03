Autoridades procuram mariscador desaparecido no rio Tejo, no Montijo

A Polícia Marítima e os bombeiros estão a efetuar buscas por um mariscador desaparecido nas águas do rio Tejo, na zona do Samouco, Montijo, há quase 24 horas. O homem, de 70 anos, saiu de casa para a apanha de bivalves na manhã de quarta-feira e deveria ter regressado a casa à hora de almoço.



A mulher não estranhou o atraso e só ao início da noite deu o alerta às autoridades. De acordo com o comandante da Capitania de Lisboa, capitão Diogo Branco, por já não haver luz natural, a operação de buscas só teve início pelas 7h00 desta quinta-feira e está a envolver duas embarcações da Polícia Marítima e meios dos bombeiros do Montijo em terra.