Autoridades acreditam que corpo encontrado em Avis é de triatleta desaparecido

Autoridades aguardam autópsia ao corpo.

As autoridades acreditam que podem ter encontrado o corpo do triatleta desaparecido desde dia 16 de julho.Recorde-se que o triatleta Luís Grilo, residente nas Cachoeiras, em Alenquer, desapareceu há mais de um mês sem deixar rasto depois de sair para um treino de bicicleta. O telemóvel de Luís Grilo, de 50 anos, foi encontrado nos Casais da Marmeleira, a seis quilómetros de casa.Numa fase inicial, a GNR juntamente com bombeiros bateram toda aquela zona, mas foram entretanto suspensas. Ainda assim, os familiares e colegas de treino do homem não desistem e continuam a fazer o percurso onde Luís Grilo foi visto pela última vez na esperança de encontrar alguma pista sobre o seu paradeiro.O caso foi entregue a uma brigada de homicídios da Polícia Judiciária que investiga para perceber se se trata de um crime ou de um acidente.