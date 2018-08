Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triatleta de Alenquer está desaparecido há 20 dias

Mistério adensa-se em torno do desaparecimento de Luís Grilo.

10:13

Completam-se este domingo 20 dias desde que o triatleta Luís Grilo desapareceu sem deixar rasto na zona de Alenquer. Um mistério que as autoridades tentam desvendar. Já familiares e amigos do engenheiro, de 50 anos, não perdem a esperança.



Cartazes gigantes com a fotografia do desaparecido foram erguidos ao longo das estradas da zona, as mesmas vias que foram percorridas pelo atleta no passado dia 16 de julho. Luís saiu de casa para treinar, pelas 16h30, dizendo à mulher que regressaria pelas 18h00, o que nunca aconteceu. As autoridades admitem um acidente ou até mesmo um crime.



O mistério adensou-se dois dias depois, altura em que o telemóvel de Luís Grilo foi encontrado na berma da estrada à entrada da localidade de Casais da Marmeleira, a 6 km de distância da casa da família (em Cachoeiras).



As câmaras instaladas numa empresa junto ao local onde foi encontrado o aparelho filmaram um ciclista a passar, não se podendo afirmar que se trata do atleta.



GNR e PJ tentam perceber o que aconteceu.