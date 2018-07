Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Triatleta de Alenquer desaparecido há duas semanas

Luís Grilo desapareceu de casa, no Carregado, após ter dito à mulher que iria fazer um treino de bicicleta.

09:20

Faz esta segunda-feira duas semanas que o triatleta Luís Grilo desapareceu de casa, no Carregado, Alenquer, após ter dito à mulher que iria fazer um treino de bicicleta.



Até ao momento a investigação da PJ, com o apoio da GNR e de amigos e familiares de Luís Grilo nas buscas, ainda não produziu resultados.



Apesar de já ter recuperado o telemóvel do engenheiro, e de dispor de um frame retirado de uma filmagem de uma empresa, onde Luís Grilo é visto a passar de bicicleta, os inspetores continuam abertos a qualquer pista que direcione a investigação, na qual as hipóteses de crime ou acidente não estão excluídas.