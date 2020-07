Carro colide contra muro e faz três feridos em Felgueiras. Criança de 10 anos em estado grave

O despiste de um carro contra um muro fez este domingo três feridos, um deles com gravidade, em Vila Cova da Lixa, em Felgueiras.O acidente ocorreu na Estrada Nacional 15, quando o veículo chocou contra um muro.Um dos feridos encontra-se em estado grave. Trata-se de uma criança de 10 anos, com um traumatismo cranioencefálico.Os restantes feridos, os pais do menor, tiveram ferimentos leves.As vítimas foram transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.O alerta foi dado pelas 16h00.No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis viaturas, uma VMER do Hospital São João e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante.