Um explosão de gás num apartamento em Câmara de Lobos, na Madeira, provocou esta terça-feira três feridos."Cerca das 08h00, fomos alertados para a suspeita de uma explosão num bloco de apartamentos, num terceiro piso, o que se veio a confirmar, que provocou três vítimas", disse fonte dos bombeiros da localidade.De acordo com o Jornal da Madeira, trata-se de um casal e do filho do mesmo com sete anos. Os feridos foram transportadas para as Urgências do Hospital dr. Nélio Mendonça, no Funchal.