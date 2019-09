Vítimas do acidente na Póvoa de Varzim seguiam para casamento

As vítimas do acidente deste sábado seguiam para a celebração de um casamento. Tinham saído da igreja e circulavam na A28 a caminho do copo de água quando um choque em cadeia interrompeu o percurso. Oito pessoas ficaram feridas, duas em estado grave.



O acidente perturbou o trânsito durante largos minutos na A28 junto à saída para a Póvoa de Varzim.





Um dos feridos graves foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, e o outro para o Hospital Pedro Hispano. Os seis feridos ligeiros foram encaminhados para o Hospital da Póvoa de Varzim.

No local, além da GNR e do INEM, estiveram vários elementos dos bombeiros da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão e Famalicenses no socorro às vítimas.