Confirmado primeiro caso de coronavírus nas cadeias portuguesas

Foi confirmado este sábado o primeiro caso de covid-19 nas prisões portuguesas. Trata-se de uma auxiliar de ação médica que presta serviço no hospital São João de Deus, em Caxias. Segundo o CM apurou, está em casa."Os trabalhadores do hospital prisional estão a seguir os procedimentos recomendados pelas autoridade de saúde DGS" – os funcionários que tiveram contacto direto com esta auxiliar estão de quarentena em casa – "e até ao presente momento não há registo de mais nenhum caso positivo entre trabalhadores desta unidade de saúde", adiantou ao CM fonte oficial dos Serviços Prisionais.A DGRSP garante que não há qualquer caso entre guardas e reclusos. A população acima dos 60 anos foi separada e a temperatura é controlada todos os dias. No entanto, a DGRSP só irá distribuir EPI quando houver casos positivos dentro de estabelecimentos prisionais.Neste estabelecimento prisional de Caxias deu entrada este sábado uma traficante de droga presa na fronteira do Caia que acusou positivo para a Covid-19, mas que foi isolada da restante população prisional.