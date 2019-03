Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de 270 bombeiros combatem incêndio em Castelo de Paiva

O fogo lavra principalmente numa zona de mato desde as 15h50.

19:18

Um incêndio em Castelo de Paiva, Aveiro, está a mobilizar esta sexta-feira mais de 270 bombeiros e 81 carros. Durante a tarde foram mobilizados quatro meios aéreos que entretanto, com o cair da noite, foram desmobilizados.



O fogo lavra principalmente numa zona de mato desde as 15h50, hora em que foi dado o alerta.



De acordo com os bombeiros de Castelo de Paiva, há uma população em Ancia em risco.



O presidente da câmara, Gonçalo Rocha, disse à Lusa que as chamas "lavram com alguma intensidade".



O facto de não se observar vento no local será, à partida, segundo o autarca, algo que favorecerá o controlo do incêndio.