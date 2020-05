Duas crianças feridas em despiste aparatoso na A28 em Viana do Castelo

Uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos graves num membro superior, na sequência do despiste seguido de capotamento do carro que conduzia, esta manhã, na A28, em Viana do Castelo. Duas crianças de 6 e 8 anos que seguiam no mesmo veículo sofreram ferimentos ligeiros. As três vítimas foram levadas ao Hospital de Viana do Castelo

O acidente ocorreu às 11h25, na zona de Nogueira, Viana do Castelo, no sentido Sul/Norte. Por razões que estão por apurar, o carro entrou em despiste, acabando por capotar. O condutor ficou encarcerado, mas as duas crianças que o acompanhavam – um menino e uma menina, cuja idade não foi ainda divulgada – conseguiram sair do carro sem ajuda. Foram socorridos de imediato por populares que circulavam na mesma via, até à chegada dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo.

A circulação na auto-estrada não chegou a ser cortada, estve apenas condicionada a uma das três vias, enquanto decorriam os trabalhos de socorro.

No local estiveram 20 elementos de Bombeiros, INEM e GNR, que controlou o trânsito e registou o acidente.