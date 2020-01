Farmacêutico que espancou mulher no Porto condenado a quatro anos de prisão

Juíza teve em conta todas as declarações prestadas pela vítima.



Um farmacêutico do Amial, Porto, acusado de violentas agressões à companheira em plena farmácia, em fevereiro de 2019, foi condenado a quatro anos de prisão efetiva.Juíza teve em conta todas as declarações prestadas pela vítima.

O episódio mais violento teve lugar a 6 de fevereiro do ano passado, no interior da farmácia em que ambos trabalhavam, no Amial, em frente a clientes e funcionárias. A mulher foi esmurrada e pontapeada pelo corpo.







O farmacêutico arguido, que estava em prisão domiciliária, responde por violência doméstica agravada e resistência e coação sobre funcionário, por ter espancado os polícias que o tentaram deter. Na primeira sessão, assumiu que deu murros e uns "pontapézitos" à mulher durante a discussão.



A 27 de novembro de 2019, André Pereira Coutinho, o agressor de 54 anos, perante um coletivo de juízes do tribunal criminal de São João Novo, no Porto, disse ter dado uns murros na cara da mulher, de 45, e alguns pontapés, mas negou ter-lhe desferido uma cabeçada e rejeitou ter protagonizado outras agressões violentas relatadas pelas autoridades.



O incidente foi testemunhado por funcionárias e alguns clientes.